WhatsApp копіює функції Discord та Slack: нове оновлення змінює групові чати

WhatsApp випустив серію оновлень для групових чатів, додавши загальну згадку всіх учасників, анонімні опитування з таймером і можливість миттєвого створення підгруп.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на блог WhatsApp.
Головними нововведеннями стали
Оновлення покликані спростити координацію у великих спільнотах та підвищити ефективність комунікації як у приватних, так і в робочих чатах.
У месенджері з'явилася можливість сповіщати всіх членів групи за допомогою тега @усіх. Ця функція працює аналогічно до команд "here" та "everyone" у Discord, Slack або Microsoft Teams.
Запроваджене нововведення має технічні особливості та обмеження:
Окрім загальних згадок, розробники суттєво розширили інструментарій для проведення голосувань у групах.
В опитуваннях з'явилися три нові можливості:
Таймер голосування: організатори можуть встановлювати точний час завершення опитування, після якого прийом відповідей блокується.
Анонімність: додано опцію приховування імен тих, хто голосує, для комфортного висловлення думок.
Редагування: адмін опитування отримує 15-хвилинне вікно для внесення правок у текст запитання у разі виявлення помилок або необхідності уточнення.
Також у WhatsApp з'явилася функція миттєвого відокремлення підгрупи.
Замість поодинокого додавання контактів користувачі можуть усередині чинного чату в один тап створити бічну бесіду з вибраними учасниками для обговорення окремих тем або організації заходів без перевантаження основного чату.