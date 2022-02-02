WhatsApp копирует Telegram. Мессенджер получит реакцию на сообщения
Вслед за Telegram, мессенджер WhatsApp также вводит функцию реакций. Разработчики почти завершили ее.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на MacRumors.
Как и в Telegram, пользователи WhatsApp смогут использовать ряд эмодзи для реакции на чужое сообщение. В то же время среди списка нет отрицательных смайликов, таких как "палец вниз".
Сейчас выбрать можно только среди шести эмодзи:
- палец вверх;
- красное сердце;
- Лицо со слезами радости;
- изумленное лицо;
- сложенные руки.
Функцию реакций WhatsApp добавит для операционных систем iOS и Android уже во время ближайшего бета-обновления. После этого она станет доступной и для других пользователей.
Напомним, РБК-Украина писало о том как создавать собственные видеостикеры, а также раскрывало все интересные подробности нового обновления Telegram.
В частности, Telegram не только обновил список эмодзи, но и улучшил функцию реакции.