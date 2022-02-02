ru ua
Ср, 02 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

WhatsApp копирует Telegram. Мессенджер получит реакцию на сообщения

Новина українською →
Среда 02 февраля 2022 18:04
WhatsApp копирует Telegram. Мессенджер получит реакцию на сообщения Фото: WhatsApp получит реакцию на сообщения (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вслед за Telegram, мессенджер WhatsApp также вводит функцию реакций. Разработчики почти завершили ее.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на MacRumors.

Как и в Telegram, пользователи WhatsApp смогут использовать ряд эмодзи для реакции на чужое сообщение. В то же время среди списка нет отрицательных смайликов, таких как "палец вниз".

Сейчас выбрать можно только среди шести эмодзи:

  • палец вверх;
  • красное сердце;
  • Лицо со слезами радости;
  • изумленное лицо;
  • сложенные руки.

Функцию реакций WhatsApp добавит для операционных систем iOS и Android уже во время ближайшего бета-обновления. После этого она станет доступной и для других пользователей.

Напомним, РБК-Украина писало о том как создавать собственные видеостикеры, а также раскрывало все интересные подробности нового обновления Telegram.

В частности, Telegram не только обновил список эмодзи, но и улучшил функцию реакции.

Читайте РБК-Украина в Google News
WhatsApp Telegram
NEWS
Украина и Турция завтра подпишут соглашение о ЗСТ: какие еще документы готовят
Украина и Турция завтра подпишут соглашение о ЗСТ: какие еще документы готовят
DAILY
Время говорить. Что происходит в переговорах между Украиной, Россией и Западом
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Время говорить. Что происходит в переговорах между Украиной, Россией и Западом