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WhatsApp копіює Telegram. Месенджер отримає реакцію на повідомлення

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Середа 02 лютого 2022 18:04
WhatsApp копіює Telegram. Месенджер отримає реакцію на повідомлення Фото: WhatsApp отримає реакцію на повідомлення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Слідом за Telegram, месенджер WhatsApp також запроваджує функцію реакцій. Розробники майже завершили її.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на MacRumors.

Як і в Telegram, користувачі WhatsApp зможуть використовувати ряд емодзі для реакції на чуже повідомлення. Водночас серед списку немає негативних смайликів, таких як "палець вниз".

Наразі обрати можна лише серед шести емодзі:

  • палець вгору;
  • червоне серце;
  • обличчя зі сльозами радощів;
  • здивоване обличчя;
  • складені руки.

Функцію реакцій WhatsApp додасть для операційних систем iOS и Android вже під час найближчого бета-оновлення. Після цього вона стане доступною й для інших користувачів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те як створювати власні відеостікери, а також розкривало усі цікаві подробиці нового оновлення Telegram.

Зокрема, Telegram не лише оновив список емодзі, але і покращив функцію реакції.

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