WhatsApp копіює Telegram. Месенджер отримає реакцію на повідомлення
Слідом за Telegram, месенджер WhatsApp також запроваджує функцію реакцій. Розробники майже завершили її.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на MacRumors.
Як і в Telegram, користувачі WhatsApp зможуть використовувати ряд емодзі для реакції на чуже повідомлення. Водночас серед списку немає негативних смайликів, таких як "палець вниз".
Наразі обрати можна лише серед шести емодзі:
- палець вгору;
- червоне серце;
- обличчя зі сльозами радощів;
- здивоване обличчя;
- складені руки.
Функцію реакцій WhatsApp додасть для операційних систем iOS и Android вже під час найближчого бета-оновлення. Після цього вона стане доступною й для інших користувачів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те як створювати власні відеостікери, а також розкривало усі цікаві подробиці нового оновлення Telegram.
Зокрема, Telegram не лише оновив список емодзі, але і покращив функцію реакції.