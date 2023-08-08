WhatsApp додасть нову функцію для відеодзвінків: подробиці

Зазначається, що нова функція дасть змогу людям ділитися своїми документами, фотографіями і навіть своїм кошиком покупок із контактами, доступними для відеодзвінків.

Функція вже тестується

Вперше випущений для деяких бета-тестерів на Android наприкінці травня спільний доступ до екрана у WhatsApp можна отримати, натиснувши або клацнувши значок "Поділитися".

Користувачі можуть вибирати між спільним доступом до конкретного застосунку або всього екрана. Це схоже на те, як спільне використання екрана працює на типових платформах для відеоконференцій, таких як Google Meet і Zoom.

Що ще про це відомо

WhatsApp повідомив виданню TechCrunch, що функція спільного використання екрана почала поетапно впроваджуватися на Android, iOS і Windows Desktop. Це означає, що ви можете не побачити цю функцію відразу, але незабаром повинні.

Поряд із демонстрацією екрана WhatsApp запустив підтримку відеодзвінків у ландшафтному режимі, щоб запропонувати ширший і більш захопливий досвід перегляду порівняно з наявним портретним режимом.

"Підтримка ландшафтного режиму також може бути корисна під час спільного використання екрана на платформі", - пише видання.

Нові функції WhatsApp

Нагадаємо, минулого року месенджер WhatsApp отримав оновлення, яке користувачі довго чекали. Завдяки новій функції, користувачі iPhone можуть передати історію чатів, фото, відео, голосових повідомлень з Android на iPhone.

Також у WhatsApp з'явилася функція "Написати собі" (Message Yourself). По суті це чат, який видно тільки вам. Туди можна надсилати нотатки, нагадування, посилання та будь-яку іншу інформацію, яку бажаєте зберегти.