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WhatsApp добавит новую функцию для видеозвонков: подробности

Фото: WhatsApp (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Социальная сеть WhatsApp представила совместное использование экрана как свою новую функцию. Она нужна для улучшения качества видеозвонков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора Meta Марка Цукерберга.

Отмечается, что новая функция позволит людям делиться своими документами, фотографиями и даже своей корзиной покупок с контактами, доступными для видеозвонков.

Функция уже тестируется

Впервые выпущенный для некоторых бета-тестеров на Android в конце мая совместный доступ к экрану в WhatsApp можно получить, нажав или щелкнув значок "Поделиться".

Пользователи могут выбирать между совместным доступом к конкретному приложению или всему экрану. Это похоже на то, как совместное использование экрана работает на типичных платформах для видеоконференций, таких как Google Meet и Zoom.

Что еще об этом известно

WhatsApp сообщил изданию TechCrunch, что функция совместного использования экрана начала поэтапно внедряться на Android, iOS и Windows Desktop. Это означает, что вы можете не увидеть эту функцию сразу, но вскоре должны.

Наряду с демонстрацией экрана WhatsApp запустил поддержку видеозвонков в ландшафтном режиме, чтобы предложить более широкий и более увлекательный опыт просмотра по сравнению с существующим портретным режимом.

"Поддержка ландшафтного режима также может быть полезна при совместном использовании экрана на платформе", - пишет издание.

Новые функции WhatsApp

Напомним, в прошлом году мессенджер WhatsApp получил обновление, которое пользователи долго ждали. Благодаря новой функции пользователи iPhone могут передать историю чатов, фото, видео, голосовых сообщений с Android на iPhone.

Также у WhatsApp появилась функция "Написать себе" (Message Yourself). В сущности это чат, который виден только вам. Вы можете отправлять заметки, напоминания, ссылки и любую другую информацию, которую хотите сохранить.

 

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