WBO санкционировала бой Усика с Джошуа

Всемирная боксерская организация (WBO) официально санкционировала бой между украинским супертяжеловесом Александром Усиком (18-0, 13 КО) и чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Об этом сообщил промоутер Александр Красюк.
По его словам, у сторон есть 10 дней на переговоры.
"WBO официально санкционировала поединок Джошуа - Усик", - написал Красюк.
Напомним, ранее сообщалось, что поединок может состояться 21 или 28 августа. Среди потенциальных мест проведения боя Красюк называл арену "Уэмбли" в Лондоне.
Поединок стал возможным после того, как американец Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) через суд добился проведение третьего боя с британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO). По словам промоутера Боба Арума, поединок состоится 24 июля. Изначально Фьюри должен был в августе боксировать против Джошуа, однако теперь этот бой откладывается.
Отметим, Энтони Дошуа в 2017 году досрочно победил Владимира Кличко. После этого поражения Кличко завершил боксерскую карьеру.
При этом тот бой стал самым лучшим по итогам 2017 года по версиям многих авторитетных изданий, среди которых, в частности, The Ring.