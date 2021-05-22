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WBO санкціонувала бій Усика з Джошуа

Автор: Ігор Литвиненко

Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала бій між українським суперважковаговиком Олександром Усиком (18-0, 13 КО) і чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO в Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Про це повідомив промоутер Олександр Красюк.

За його словами, у сторін є 10 днів на переговори.

"WBO офіційно санкціонувала поєдинок Джошуа-Усик", - написав Красюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поєдинок може відбутися 21 або 28 серпня. Серед потенційних місць проведення бою Красюк називав арену" Уемблі " в Лондоні.

Поєдинок став можливим після того, як американець Деонтей Вайлдер (42-1-1, 41 KO) через суд домігся проведення третього бою з британцем Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 KO). За словами промоутера Боба Арума, поєдинок відбудеться 24 липня. Спочатку Ф'юрі повинен був у серпні боксувати проти Джошуа, проте тепер цей бій відкладається.

Відзначити, Ентоні Дошуа в 2017 році достроково переміг Володимира Кличка. Після цієї поразки Кличко завершив боксерську кар'єру.

При цьому той бій став найкращим за підсумками 2017 року за версіями багатьох авторитетних видань, серед яких, зокрема, The Ring.

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Новини України спортОлександр УсикЕнтоні ДжошуаWBOБокс