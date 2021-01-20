WBO разрешила Джошуа провести бой до защиты титула с Усиком

Всемирная боксерская организация (WBO) одобрила проведение объединительного боя чемпиона WBA/IBF/WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри. Организация больше не призывает его к обязательной защите с Александром Усиком.

Об этом сообщает боксерский портал Boxing Scene.

Издание отмечает, что украинец, вероятно, подерется за временный титул WBO с британцем Джо Джойсом.

Победитель боя Джошуа - Фьюри должен будет в течение 180 дней провести обязательную защиту с чемпионом поединка Усик - Джойс. Если абсолютный чемпион откажется проводить обязательную защиту, тогда победитель боя Усик - Джойс будет признан чемпионом WBO в супертяжелом весе.

Последним препятствием для Фьюри остается продолжающийся спор с Деонтеем Уайлдером, который надеется добиться реванша. Ожидается, что решение по их третьему бою будет принято к концу месяца.

Напомним, Усик намерен провести титульный бой за пояс WBO в 2021 году и при этом неважно, кто будет его соперником.