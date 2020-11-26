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Усик намерен сразиться за титул WBO в 2021 году

Четверг 26 ноября 2020 13:17
Усик намерен сразиться за титул WBO в 2021 году
Фото: Александр Усик (РБК-Украина)
Автор: Вера Олейник

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик намерен провести титульный бой за пояс WBO в апреле 2021 года. При этом неважно, кто будет его соперником.

Об этом в комментарии изданию Sky Sports сообщил со-промоутер украинца Александр Красюк.

Усик является обязательным претендентом на этот титул, которым сейчас владеет британец Энтони Джошуа. Однако прежде чем провести поединок с украинцем он намерен сойтись в ринге с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри, с которым уже договорился о проведении двух боев в следующем году.

"Надеемся, Усик будет готов вернуться в апреле 2021 года и, надеемся, Джошуа будет готов выполнять необходимые правила обязательной защиты WBO. Если нет - мы будем драться за вакантный титул WBO с претендентом, которого назначит организация", - заявил Красюк.

Таким образом, следующим соперником Усика может стать второй номер рейтинга WBO Даниэль Дюбуа. На выходных британец проведет бой с непобежденным Джо Джойсом.

Напомним, Джошуа намерен попросить WBO об отсрочке боя с Усиком в случае победы над другим претендентом на его пояс - болгарином Кубратом Пулевым по линии IBF. Их бой состоится 12 декабря в Лондоне.

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Новости Украины Спорт Александр УсикбойЭнтони ДжошуаWBOБокс

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