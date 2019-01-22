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WBC дозволив Гвоздику провести добровільний захист титулу

Новини » Спорт    22.01.2019 - 09:52
WBC дозволив Гвоздику провести добровільний захист титулу
Фото: Олександр Гвоздик (instagram.com/alex_gvozdyk)

Український боксер повернеться на ринг в березні

Чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) вже у березні нинішнього року може провести добровільний захист свого титулу. Про це повідомив президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман, передає BoxingScene.

Після цього поєдинку українець зможе провести бій з обов'язковим претендентом на його пояс американцем Маркусом Брауном (23-0, 16 КО).

"У чемпіона WBC в напівважкій вазі Олександра Гвоздика запланована добровільний захист, який повинен пройти в березні. Відразу після того, як цей бій відбудеться, ми накажемо чемпіону провести захист проти Маркуса Брауна в обов'язковому порядку", - сказав Сулейман.

На минулих вихідних Браун здобув перемогу над шведом Баду Джеком (22-2-3, 13 КО) і заволодів поясом тимчасового чемпіона світу за версією WBA.

Нагадаємо, Олександр Гвоздик став чемпіоном світу в грудні 2018 року, нокаутувавши в 11 раунді канадця Адоніса Стівенсона (29-2-1, 24 КО). Захист титулу українець ще не проводив.

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