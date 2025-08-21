UA

WBC проти українців? Богачука позбавили статусу головного претендента

Фото: Сергій Богачук (DAZN Boxing)
Автор: Андрій Костенко

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук несподівано втратив лідерство в рейтингу Всесвітньої боксерської ради (WBC). Команда українця подала офіційний протест.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WBC Boxing.

Нелогічна перестановка в рейтингу

У новій версії списку WBC Сергія Богачука, який був №1 і обов’язковим претендентом на титул, посунули на друге місце.

Першим у категорії став американець Джарон Енніс, хоча він ніколи не боксував у першій середній вазі, а всі свої перемоги здобував дивізіоном нижче – в напівсередній категорії.

Офіційна скарга від промоутера

Промоутер українця Том Леффлер звернувся з офіційним протестом до комітету WBC. Він наголосив, що рішення нелогічне з трьох причин:

  • Богачук вже є обов’язковим претендентом;
  • Енніс не проводив боїв у цій вазі;
  • американець готується до елімінаційного бою за версією WBA, що мало би автоматично виключити його з рейтингу WBC.

"У світлі цих моментів я з повагою прошу комітет відновити Сергія на законній позиції №1", - заявив Леффлер.

Наступний бій Богачука

Попри суперечку з рейтингами, українець готується до важливого поєдинку. Вже 13 вересня в Лас-Вегасі (США) він вийде в ринг у рамках андеркарду мегабою Сауль "Канело" Альварес – Теренс Кроуфорд.

Суперником Богачука стане 36-річний американець Брендон Адамс (25-4, 16 КО).

Богачук має рекорд 26 перемог (24 нокаутом) та 2 поразки. Останній бій 30-річний українець провів у травні поточного року, коли переміг американця Майкла Фокса одноголосним рішенням суддів.

Раніше повідомили, що в команді Усика зробили заяву щодо бою з Ітаумою.

Також ми писали, що Усик сенсаційно не увійшов у топ-10 оновленого рейтингу BoxRec.

