WBC против украинцев? Богачука лишили статуса главного претендента

Нелогичная перестановка в рейтинге

В новой версии списка WBC Сергея Богачука, который был №1 и обязательным претендентом на титул, подвинули на второе место.

Первым в категории стал американец Джарон Эннис, хотя он никогда не боксировал в первом среднем весе, а все свои победы одерживал дивизионом ниже - в полусредней категории.

Официальная жалоба от промоутера

Промоутер украинца Том Леффлер обратился с официальным протестом в комитет WBC. Он отметил, что решение нелогично по трем причинам:

Богачук уже является обязательным претендентом;

Эннис не проводил боев в этом весе;

американец готовится к элиминационному бою по версии WBA, что должно было бы автоматически исключить его из рейтинга WBC.

"В свете этих моментов я с уважением прошу комитет восстановить Сергея на законной позиции №1", - заявил Леффлер.

Следующий бой Богачука

Несмотря на спор с рейтингами, украинец готовится к важному поединку. Уже 13 сентября в Лас-Вегасе (США) он выйдет в ринг в рамках андеркарда мегабоя Сауль "Канело" Альварес - Теренс Кроуфорд.

Соперником Богачука станет 36-летний американец Брэндон Адамс (25-4, 16 КО).

Богачук имеет рекорд 26 побед (24 нокаутом) и 2 поражения. Последний бой 30-летний украинец провел в мае текущего года, когда победил американца Майкла Фокса единогласным решением судей.