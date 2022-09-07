WBC отказался назначить "бой за Британию" между Фьюри и Джошуа: известна причина

Поединок чемпиона WBC и бывшего обладателя поясов WBA, WBO, IBF и IBO оказался под угрозой. Президент боксерской организации Маурисио Сулейман в восторге от идеи "боя за Британии", но пока не видит предпосылок к нему.

"WBC не может назначить такое сражение. Оно будет противоречить правилам и права чемпиона Фьюри. Но Фьюри против Джошуа всегда будет интересным поединком, особенно для Великобритании. Без сомнений, Фьюри – лучший тяжеловес современности и находится в расцвете сил", – заявил функционер.

Сулейман напомнил, что "Цыганский Король" весной провел обязательную защиту пояса WBC. В ноябре же Всемирный боксерский совет определит новых претендентов во всех категориях на конференции в Акапулько.

Накануне Джошуа принял вызов Фьюри на сражение за титул WBC. Бывший обладатель четырех чемпионских поясов готов выйти в ринг против эксцентричного соотечественника в декабре.