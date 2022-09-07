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WBC відмовилася призначити "бій за Британію" між Ф'юрі та Джошуа: відома причина

Фото: Епатажний Тайсон Ф'юрі в звичному образі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

На наміри організувати титульний бій між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа відреагували у Всесвітній боксерській раді (WBC), титулом якої досі володіє "Циганський Король".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.

Поєдинок чемпіона WBC та колишнього володаря поясів WBA, WBO, IBF та IBO опинився під загрозою. Президент боксерської організації Маурісіо Сулейман у захваті від ідеї "бою за Британії", але наразі не бачить передумов до нього.

"WBC не може призначити такий бій. Він суперечитиме правилам і права чемпіона Ф'юрі. Але Ф'юрі проти Джошуа завжди буде цікавим поєдинком, особливо для Великої Британії. Не маю сумнівів, Ф'юрі – найкращий важковаговик сучасноті та перебуває в розквіті сил", – заявив функціонер.

Сулейман нагадав, що "Циганський Король" навесні провів обов'язковий захист пояса WBC. У листопаді ж Усесвітня боксерська рада визначить нових претендентів у всіх категоріях на конференції в Акапулько.

Напередодні Джошуа прийняв виклик Ф'юрі на бій за титул WBC. Колишній володар чотирьох чемпіонських поясів готовий вийти в ринг проти ексцентричного співвітчизника в грудні.

Нагадаємо, що українець Усик вдруге здолав Джошуа в серпні та зберіг чемпіонські пояси в хевівейті.

До слова, раніше опублікували хронологію подій бою-реваншу між Усиком і Джошуа.

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Тайсон Ф'юріЕнтоні ДжошуаБокс