WBC анонсировал документальный фильм об украинском боксере Гвоздике

Всемирный боксерский совет (WBC) анонсировал документальный фильм, который будет посвящен отношениям чемпиона мира WBC в полутяжелом весе украинца Александра Гвоздика (17-0, 14 КО) и его тренера Тедди Атласа. Об этом сообщается в Instagram организации.

"У чемпиона WBC Александра Гвоздика и его тренера Тедди Атласа уникальные отношения, и команда Big Fish работает над документальным фильмом об этом", - сказано в заявлении WBC.

Напомним, Атлас и Гвоздик начали сотрудничать во второй половине 2018 года. Под руководством американского специалиста украинец завоевал титул WBC, нокаутировав его многолетнего обладателя Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО). После этого Гвоздик один раз успешно защитил пояс.