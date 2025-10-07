Waze запускає оновлення, яке оцінять усі водії: що відомо

Суть роботи функції

Компанія пояснює, що функція працює дуже просто: якщо водій бачить ускладнення руху на дорозі, достатньо натиснути кнопку звіту й описати ситуацію звичайними словами, як у розмові з другом.

Система на базі ШІ Gemini розпізнає сказане й автоматично додає актуальний звіт на карту - без спеціальних команд і додаткових натискань.

Раніше для голосових повідомлень доводилося використовувати Google Assistant, тож нова система спрощує процес і робить його більш природним. Однак протягом минулого року функція була доступна лише в обмеженому бета-тесті.

Функція працює дуже просто (фото: Reddit)

Тепер Waze поступово відкриває "Розмовне сповіщення" для всіх користувачів. Функція працює як обіцяно: водій може описати небезпеку голосом, а ШІ Waze сам вибирає правильний варіант звіту без зайвих натискань.

Деякі користувачі зазначають, що сповіщення про доступність функції з'являються занадто часто, а іноді після її використання перестає відтворюватися медіа. Waze, імовірно, виправить ці помилки з часом.