Waze запускает обновление, которое оценят все водители: что известно

Суть работы функции

Компания объясняет, что функция работает очень просто: если водитель видит затруднение движения на дороге, достаточно нажать кнопку отчета и описать ситуацию обычными словами, как в разговоре с другом.

Система на базе ИИ Gemini распознает сказанное и автоматически добавляет актуальный отчет на карту - без специальных команд и дополнительных нажатий.

Ранее для голосовых сообщений приходилось использовать Google Assistant, поэтому новая система упрощает процесс и делает его более естественным. Однако в течение прошлого года функция была доступна лишь в ограниченном бета-тесте.

Функция работает очень просто (фото: Reddit)

Теперь Waze постепенно открывает "Разговорное оповещение" для всех пользователей. Функция работает как обещано: водитель может описать опасность голосом, а ИИ Waze сам выбирает правильный вариант отчёта без лишних нажатий.

Некоторые пользователи отмечают, что уведомления о доступности функции появляются слишком часто, а иногда после ее использования перестает воспроизводиться медиа. Waze, вероятно, исправит эти ошибки со временем.