RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Waze запускает обновление, которое оценят все водители: что известно

Waze запускает голосовые отчёты о дорожных опасностях с помощью ИИ (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Спустя год после анонса сервис Waze начал широкое внедрение функции "Разговорное оповещение", позволяющей сообщать о дорожных опасностях голосом. Опция использует естественный язык для сообщений о препятствиях, ремонте, радарах и других опасностях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Google.

Суть работы функции

Компания объясняет, что функция работает очень просто: если водитель видит затруднение движения на дороге, достаточно нажать кнопку отчета и описать ситуацию обычными словами, как в разговоре с другом.

Система на базе ИИ Gemini распознает сказанное и автоматически добавляет актуальный отчет на карту - без специальных команд и дополнительных нажатий.

Ранее для голосовых сообщений приходилось использовать Google Assistant, поэтому новая система упрощает процесс и делает его более естественным. Однако в течение прошлого года функция была доступна лишь в ограниченном бета-тесте.

Функция работает очень просто (фото: Reddit)

Теперь Waze постепенно открывает "Разговорное оповещение" для всех пользователей. Функция работает как обещано: водитель может описать опасность голосом, а ИИ Waze сам выбирает правильный вариант отчёта без лишних нажатий.

Некоторые пользователи отмечают, что уведомления о доступности функции появляются слишком часто, а иногда после ее использования перестает воспроизводиться медиа. Waze, вероятно, исправит эти ошибки со временем.

 

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Приложение