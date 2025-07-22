Waze впровадить довгоочікуване оновлення сповіщень: як зміниться навігація для водіїв

Що відомо

Наразі додаток може показувати кілька різних попереджень в одному місці - наприклад, про затор, ДТП і сміття на дорозі. Але при наближенні водій часто чує або бачить тільки одне з них, що не завжди зручно.

Через сервіс "Waze Suggestion Box" один із користувачів запропонував об'єднувати ці попередження, щоб голосове повідомлення звучало, наприклад, так: "Попереду ДТП, затор і перешкода на дорозі". Команда Waze нещодавно підтвердила, що планує впровадити таку функцію "в найближчому майбутньому".

"Ми плануємо працювати над об'єднанням двох і більше попереджень. Поки рекомендуємо оновити застосунок до останньої версії, щоб отримувати всі актуальні функції", - повідомили в Waze.

Цю ідею озвучили ще в травні 2025 року, тож нововведення може з'явитися вже зовсім скоро. Також було б непогано, якщо подібна функція з'явиться і в Google Maps.

Що таке Waze

Waze - це мобільний додаток для навігації, який надає дані про дорожню обстановку в реальному часі. Він належить Google, а розроблений був спочатку ізраїльською компанією Waze Ltd.

На відміну від класичних картографічних сервісів, Waze використовує принцип краудсорсингу: інформацію про затори, аварії, дорожні роботи, камери фіксації порушень та інші інциденти надають самі користувачі.

Завдяки цьому водії отримують оперативні попередження і можуть заздалегідь скоригувати маршрут, щоб уникнути затримок. Крім того, додаток підтримує голосові сповіщення і пропонує оптимальні шляхи залежно від поточної ситуації на дорозі.

Waze особливо популярний серед автомобілістів, які цінують не тільки точність, а й можливість самим брати участь у створенні дорожньої карти в реальному часі.