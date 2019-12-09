WADA отстранило Россию от двух следующих Олимпийских игр

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Российскую Федерацию от двух следующих Олимпийских игр. Об этом сообщает AFP.

Сообщается, что на сегодняшнем заседании исполком WADA принял рекомендацию Атлетического комитета, который настаивал на лишении России права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Запрет продлится четыре года.

"Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно", - говорится в сообщении.

Таким образом, на ближайших Олимпиадах, чемпионатах мира и Паралимпиаде российские спортсмены смогут выступать под нейтральным флагом и без гимна. При этом в течение четырех лет нельзя будет поднимать российский флаг на любом крупном спортивном событии.

Также сообщается, что у российской стороны есть 21 день на апелляцию. После этого решение вступит в силу.

Напомним, в ноябре комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре спортивных года.

Отметим, в сентябре WADA подозревало РФ в предоставлении недостоверных данных о допинге.