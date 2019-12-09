WADA назвало условия участия России в ЧМ-2022 по футболу

Россия не сможет принять участие в ЧМ-2022 под своим флагом
Сборная России по футболу после решения WADA не сможет принять участие в Чемпионате мира по футболу в Катаре, который пройдет в 2022 году, под национальным флагом. Об этом заявил глава комитета WADA Джонатан Тейлор, передает Reuters.
По его словам, на сборную России по футболу распространяются ограничения из-за допинговых санкций, в том числе и на ЧМ-2022.
"Команда, представляющая Россию, не сможет участвовать, но если будет создан механизм, то они могут подать заявку на участие на нейтральной основе, а не в качестве представителей России", - заявил Тейлор.
В то же время Reuters отмечает, что представитель FIFA попросил WADA и Ассоциацию летних олимпийских международных федераций (ASOIF) разъяснить свое решение в отношении российских национальных футбольных команд.
При этом решение о запрете исполнения гимна российскими спортсменами будет принято дополнительно.
Напомним, ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от двух Олимпийских игр в Токио и Пекине.
Кроме того, Российская Федерация не сможет побороться за проведение Олимпиады-2032.