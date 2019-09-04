Взяточничество в сфере админуслуг осталось на уровне 10%

В июле 2019 года 8,8% украинцев заявили, что им лично или членам их семьи в течение последних 12 месяцев приходилось давать взятки за получение административных услуг. Об этом сообщила директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина на презентации исследования "Качество административных услуг в Украине: что изменилось за последние пять лет?", передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметила Бекешкина, по данным аналогичного исследования, проведенного в декабре 2014 года и ноябре 2015 года, 10,7% и 11,5% респондентов соответственно заявили о взятках.

"Признание факта дачи взятки осталось на прежнем уровне, так как 10,7% и 8,8% - 2% разницы. С точки зрения социологии это не так много. Но если сравнить с масштабами дачи взятки за другие услуги в других инстанциях, думаю, это плохо, но не является вопиющей цифрой по сравнению с другими ", - сказала социолог.

При этом социологи фиксируют, что очень часто взятки даются инициативно. "Когда мы спрашивали, почему люди дают взятки, например, 25% считают, что это уже норма нашей жизни", - сказала Бекешкина.

При этом, как добавил заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ Виктор Тимощук, ссылаясь на результаты указанного исследования, "менее 2% потребителей сказали, что с них требовали взятку".

Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова с 12 по 17 июля 2019 года среди 2018 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, что по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, проведенного в августе 2018 года, граждане Украины поддерживают в первую очередь карательные методы искоренения коррупции: 55% считают, что прежде всего нужно жестко наказывать всех, кто причастен к коррупции.