Хабарництво у сфері адмінпослуг залишилося на рівні 10%

У липні 2019 року 8,8% українців заявили, що їм особисто або членам їх сім'ї протягом останніх 12 місяців доводилося давати хабарі за отримання адміністративних послуг. Про це повідомила директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна на презентації дослідження "Якість адміністративних послуг в Україні: що змінилося за останні п'ять років?", передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначила Бекешкіна, за даними аналогічного дослідження, проведеного в грудні 2014 року і листопаді 2015 року, 10,7% і 11,5% респондентів відповідно заявили про хабарі.

"Визнання факту дачі хабара залишилося на колишньому рівні, оскільки 10,7% та 8,8% - 2% різниці. З точки зору соціології це не так багато. Але якщо порівняти з масштабами дачі хабара за інші послуги в інших інстанціях, думаю, це погано, але не є кричущою цифрою порівняно з іншими ", - сказала соціолог.

При цьому соціологи фіксують, що дуже часто хабарі даються ініціативно. "Коли ми питали, чому люди дають хабарі, наприклад, 25% вважають, що це вже норма нашого життя", - сказала Бекешкіна.

При цьому, як додав заступник голови правління Центру політико-правових реформ Віктор Тимощук, посилаючись на результати зазначеного дослідження, "менше 2% споживачів сказали, що з них вимагали хабар".

Дослідження проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 12 по 17 липня 2019 року серед 2018 респондентів по всій Україні крім окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, що за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, проведеного в серпні 2018 року, громадяни України підтримують в першу чергу каральні методи викорінення корупції: 55% вважають, що насамперед потрібно жорстко карати всіх, хто причетний до корупції.