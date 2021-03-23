Взятки за работу при карантине. ГБР задержало чиновника одесской Госпотребслужбы

Правоохранители задержали начальника одного из отделов Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области. Его подозревают в вымогательстве взяток от местных заведений общественного питания.

По версии следствия, чиновник требовал и получал взятки от владельцев заведений за непрепятствование их деятельности во время карантина, а также невыявление нарушений и непривлечение их к ответственности за нарушение ограничений.

ГБР возбудило уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины должностному лицу будет грозить до 10 лет за решеткой с лишением права занимать должности на 3 года и конфискацией имущества.

Фото: задержание подозреваемого (dbr.gov.ua)