ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Донецкой области на взятке задержали заместителя мэра

Новина українською → Донецкая область, Четверг 18 марта 2021 14:04
В Донецкой области на взятке задержали заместителя мэра Фото: задержание чиновника (dn.npu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Правоохранители задержали на взятке заместителя городского головы одного из городов Донецкой области, который требовал от местного жителя 2 тысяч долларов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Вчера, 17 марта, заместитель городского головы одного из городов области был задержан в служебном кабинете в порядке п.2 ч.1 ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины за получение неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Как сообщается, чиновник за неправомерную выгоду обещал местному жителю заключение договора на право пользования двумя земельными участками. В Офисе генпрокурора уточнили, что взятку вымогали у жителя Мариуполя.

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Фото: задержание чиновника (dn.npu.gov.ua)

Напомним, ранее СБУ задержала на взятке высокопоставленного чиновника Национальной академии наук. Он хотел за деньги отдать коммерсанту помещение в здании академии.

Кроме того, СБУ поймала на взятке в 1 млн гривен руководителя одного из районных подразделений Государственной налоговой инспекции в Тернопольской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество взятка
NEWS
Карантин в Киеве усиливают с 20 марта. Кличко сделал заявление
Карантин в Киеве усиливают с 20 марта. Кличко сделал заявление
DAILY
Пособники агрессора. Как в Украине хотят наказывать за коллаборационизм
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Пособники агрессора. Как в Украине хотят наказывать за коллаборационизм