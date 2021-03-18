В Донецкой области на взятке задержали заместителя мэра

Правоохранители задержали на взятке заместителя городского головы одного из городов Донецкой области, который требовал от местного жителя 2 тысяч долларов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

"Вчера, 17 марта, заместитель городского головы одного из городов области был задержан в служебном кабинете в порядке п.2 ч.1 ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины за получение неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Как сообщается, чиновник за неправомерную выгоду обещал местному жителю заключение договора на право пользования двумя земельными участками. В Офисе генпрокурора уточнили, что взятку вымогали у жителя Мариуполя.

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Фото: задержание чиновника (dn.npu.gov.ua)