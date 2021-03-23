ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Хабарі за роботу під час карантину. ДБР затримало посадовця одеської Держспоживслужби

Новость на русском → Одеська область, Вівторок 23 березня 2021 17:40
Хабарі за роботу під час карантину. ДБР затримало посадовця одеської Держспоживслужби Фото: затримання підозрюваного (dbr.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці затримали начальника одного із відділів Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області. Його підозрюють у вимаганні хабарів від місцевих закладів громадського харчування.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За версією слідства, посадовець вимагав та отримував хабарі від власників закладів за неперешкоджання їх діяльності під час карантину, а також невиявлення порушень та непритягнення їх до відповідальності за порушення обмежень.

ДБР порушило кримінальну справу за двома статтями Кримінального кодексу України. У разі доведення вини посадовцю буде загрожувати до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати посади на 3 роки та конфіскацією майна.

Фото: затримання підозрюваного (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно у Київській області затримали на хабарі голову та заступника однієї з ОТГ.

До цього за отримання хабаря затримали заступника міського голови одного з міст Донецької області.

А у Тернопільській області чиновника податкової затримали на хабарі в 1 млн гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Одеса взятка Госпродпотребслужба ДБР Задержание Карантин
NEWS
Маски в парку, салони по запису, але з транспортом: нові правила локдауну в Києві
Маски в парку, салони по запису, але з транспортом: нові правила локдауну в Києві
DAILY
Фабрика правди. Як і для чого Україна створює Центр боротьби з фейками
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Фабрика правди. Як і для чого Україна створює Центр боротьби з фейками