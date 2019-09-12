ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На взятке задержали замначальника Нацполиции Харьковской области

Новости » Происшествия    12.09.2019 - 20:21
На взятке задержали замначальника Нацполиции Харьковской области
Фото: получение взятки (dbr.gov.ua)

Полицейский получил 2 тыс. долларов за закрытие уголовного дела

В Полтаве задержали на взятке заместителя начальника управления одного из отделов Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального бюро расследований (ДБР).

По сообщению ДБР, полицейский требовал и получил 2 тыс. долларов за закрытие уголовного дела.

"Полицейский, который исполнял обязанности начальника следственного отдела, требовал от защитника обвиняемого 2 тыс. долларов. За деньги полицейский обещал не возражать заключению соглашения о примирении между обвиняемым и потерпевшим в уголовном производстве о нанесении тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

На данный момент решается вопрос о вручении задержанному сообщения о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

В отношении данного факта начато уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды). Задержанному грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве на взятке задержали следователя Печерского управления полиции.

Также на взятке попался начальник Николаевского автодора. После задержания уго уволили с должности руководителя местного автодора.

Кабмин утвердил условия использования кредита 320 млн евро на метро в Харькове Полиция назвала причину обысков в мэрии Кривого Рога
Новости Украины ХарьковвзяткаХарьковследователи
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь