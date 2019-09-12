На взятке задержали замначальника Нацполиции Харьковской области

Фото: получение взятки (dbr.gov.ua)

Полицейский получил 2 тыс. долларов за закрытие уголовного дела

В Полтаве задержали на взятке заместителя начальника управления одного из отделов Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального бюро расследований (ДБР).

По сообщению ДБР, полицейский требовал и получил 2 тыс. долларов за закрытие уголовного дела.

"Полицейский, который исполнял обязанности начальника следственного отдела, требовал от защитника обвиняемого 2 тыс. долларов. За деньги полицейский обещал не возражать заключению соглашения о примирении между обвиняемым и потерпевшим в уголовном производстве о нанесении тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

На данный момент решается вопрос о вручении задержанному сообщения о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

В отношении данного факта начато уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды). Задержанному грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве на взятке задержали следователя Печерского управления полиции.

Также на взятке попался начальник Николаевского автодора. После задержания уго уволили с должности руководителя местного автодора.