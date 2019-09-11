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Начальника Николаевского автодора уволили после задержания на взятке

Новости » Происшествия    11.09.2019 - 18:06
Начальника Николаевского автодора уволили после задержания на взятке
Фото: задержание Андрея Максименко (7kanal.com.ua)

В Николаевском автодоре проведут внеочередной аудит

Начальника Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко уволили после задержания на взятке. Об этом говорится в Facebook Укравтодора.

Сообщается, что Максименко уволили с занимаемой должности после того, как стало известно о задержании на крупной взятке. Кроме того, в Службе автомобильных дорог Николаевской области назначили внеочередной финансовый аудит и антикоррупционную проверку.

Начальника Николаевского автодора уволили после задержания на взятке

Напомним, ранее в НАБУ заявили, что Максименко задержали "на горячем" во время получения 90 тыс. долларов. Эти средства оказались вторым траншем полученной взятки, общий размер которой составляет более 2,5 млн гривен.

По версии следствия, взятка требовалась и была получена за содействие в ускорении выполнения контракта по ремонту автомобильных дорог в части оплаты уже выполненных работ. Кроме того, в здании Службы автомобильных дорог в Николаевской области проводят обыски Специальная антикоррупционная прокуратура и НАБУ. Посторонних в здание не пускают.

Как известно, Максименко до назначения в автодор был советником бывшего главы Николаевской ОГА Алексея Савченко.

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