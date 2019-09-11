Киевского следователя задержали на взятке

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Следователь получил 35 тыс. грн за возвращение техпаспорта на мотоцикл

В Киеве задержали следователя Печерского управления полиции на получении взятки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

По сообщению Генпрокуратуры, следователь получил 35 тыс. гривен за возвращение техпаспорта на мотоцикл. Мотоцикл был изъят за изготовление и использование поддельного документа.

"Следователя задержали сразу после получения им неправомерной выгоды. Предмет взятки изъят в служебном кабинете правоохранителя", - говорится в сообщении.

По факту открыто уголовное дело по ч.3 ст.368 (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) Уголовного кодекса Украины. Полицейскому грозит лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности.

Ранее РБК-Украина сообщало, что начальника Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко уволили после задержания на взятке. Чиновник получил взятку в размере 90 тыс. долларов. Эти средства оказались вторым траншем полученной взятки, общий размер которой составляет более 2,5 млн гривен.

Также сообщалось, что 10 сентября прошли обыски в мэрии Кривого Рога. Они проходили по делу о присвоении более 1 млн гривен на организации празднования дня города