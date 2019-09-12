На хабарі затримали заступника начальника Нацполіції Харківської області

Фото: одержання хабара (dbr.gov.ua)

Поліцейський отримав 2 тис. доларів сша за закриття кримінальної справи

У Полтаві затримали на хабарі заступника начальника одного з відділів Головного управління Національної поліції у Харківській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національного бюро розслідувань (ДБР).

За повідомленням ДБР, правоохоронець вимагав та одержав 2 тис. доларів за закриття кримінальної справи.

"Поліцейський, який виконував обов'язки начальника слідчого відділу, вимагав від захисника обвинуваченого 2 тис. доларів. За гроші поліцейський обіцяв не заперечувати укладення угоди про примирення між обвинуваченим і потерпілим у кримінальному провадженні про нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.

На даний момент вирішується питання про вручення повідомлення затриманому про підозру та обрання щодо нього запобіжного заходу.

стосовно даного факту розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди). Затриманому загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві на хабарі затримали слідчого Печерського управління поліції.

Також на хабарі попався начальник Миколаївського автодору. Після затримання уго звільнили з посади керівника місцевого автодору.