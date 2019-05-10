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На взятке 100 тыс. гривен задержали председателя ОТО Херсонской области

Новости » Происшествия    10.05.2019 - 22:37
На взятке 100 тыс. гривен задержали председателя ОТО Херсонской области
Иллюстративное фото (twitter.com/nab_ukr)

Председатель ОТО требовал и получил от гражданина взятку за утверждение плана территории земельного участка, с целью изменения ее целевого назначения

Военная прокуратура при получении неправомерной выгоды разоблачила председателя объединенной территориальной общины Херсонской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Военная прокуратура Херсонского гарнизона Южного региона Украины совместно с работниками УЗЭ в Херсонской области и Национальной полиции в Херсонской области, в рамках контроля за совершением преступления, разоблачила председателя объединенной территориальной общины Херсонской области.

Установлено, что председатель требовал и получил от гражданина взятку в общем размере 100 тыс. гривен за утверждение плана территории земельного участка, с целью изменения ее целевого назначения.

Проводятся неотложные следственные действия. Военной прокуратурой Херсонского гарнизона голове готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и ходатайство об избрании меры пресечения.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке начальника структурного подразделения Главного управления Госгеокадастра в Херсонской области. 

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