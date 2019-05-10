На хабарі 100 тис. гривень затримали голову ОТГ Херсонської області

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Голова ОТГ вимагав та отримав від громадянина хабар за затвердження плану території земельної ділянки з метою зміни її цільового призначення

Військова прокуратура при одержанні неправомірної вигоди викрила голови об'єднаної територіальної громади Херсонської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

Військова прокуратура Херсонського гарнізону Південного регіону України спільно з працівниками УЗЕ в Херсонській області та Національної поліції в Херсонській області, в рамках контролю за вчиненням злочину, викрила голову об'єднаної територіальної громади Херсонської області.

Встановлено, що голова вимагав та отримав від громадянина хабар у загальному розмірі 100 тис. гривень за затвердження плану території земельної ділянки з метою зміни її цільового призначення.

Проводяться невідкладні слідчі дії. Військовою прокуратурою Херсонського гарнізону голові готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та клопотання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі начальника структурного підрозділу Головного управління Госгеокадастра в Херсонській області.