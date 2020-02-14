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Взятка в секретариате Кабмина: пособнику сообщили о подозрении

Новости » Общество     14.02.2020 - 19:59
Взятка в секретариате Кабмина: пособнику сообщили о подозрении
Иллюстративное фото (Виталий Носач / РБК-Украина)

Пособник передал взятку от предпринимателя чиновнику секретариата Кабмина

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении пособнику начальнику одного из управлений секретариата Кабинета министров Украины, которого задержали на взятке в 2,5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сообщается, что пособник занимался непосредственной передачей взятки чиновнику секретариата Кабмина.

"Чиновник во избежание своего разоблачения, привлек к преступлению пособника, который организовал передачу неправомерной выгоды от представителя субъекта предпринимательской деятельности", - сообщили в ГБР.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

Напомним, 4 февраля задержали начальника одного из управлений секретариата Кабмина за вымогательство и получение 2,5 млн гривен взятки. "Откат" предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыве судебных исков к подрядчику.

Также РБК-Украина писало, что чиновнику секретариата Кабмина избрали меру пресечения. Печерский районный суд Киева взял его под стражу с возможностью внесения залога в сумме 1 миллион 552 гривны.

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