Хабар у секретаріаті Кабміну: пособнику повідомили про підозру

Ілюстративне фото (Віталій Носач / РБК-Україна)

Пособник передав хабар від підприємця чиновника секретаріату Кабміну

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру пособнику начальника одного з управлінь секретаріату Кабінету міністрів України, якого затримали на хабарі у 2,5 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Повідомляється, що пособник займався безпосередньою передачею хабара чиновнику секретаріату Кабміну.

"Чиновник щоб уникнути свого викриття, залучив до злочину пособника, який організував передачу неправомірної вигоди від представника суб'єкта підприємницької діяльності", - повідомили в ДБР.

У разі доведення провини, підозрюваному загрожує від 8 до 12 років в'язниці.

Нагадаємо, 4 лютого затримали начальника одного з управлінь секретаріату Кабміну за вимагання та отримання 2,5 млн гривень хабара. "Відкат" призначався за підписання актів прийому-передачі виконаних будівельних робіт та відкликання судових позовів до підрядника.

Також РБК-Україна писало, що чиновника секретаріату Кабміну обрали запобіжний захід. Печерський районний суд Києва взяв його під варту з можливістю внесення застави в сумі 1 мільйон 552 гривні.