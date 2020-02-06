Суд определил залог за чиновника секретариата Кабмина

Иллюстративное фото (Виталий Носач / РБК-Украина)

Должностному лицу секретариата Кабмина сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения начальнику одного из управлений секретариата Кабинета министров Украины в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1 миллион 552 гривны. Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Сообщается, что накануне должностному лицу секретариата Кабмина сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, задержали начальника одного из управлений секретариата Кабинета министров Украины за вымогательство и получение 2,5 млн гривен взятки.

В ведомстве добавили, что в случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Как сообщало РБК-Украина, чиновника Фонда государственного имущества будут судить за злоупотребление влиянием и взятку в 30 тыс. долларов. Следователи центрального аппарата ГБР завершили досудебное расследование по факту злоупотребления влиянием и получения неправомерной выгоды начальником одного из отделов регионального отделения Фонда госимущества по Харьковской, Донецкой и Луганской областях. В суд направлено обвинительное заключение.