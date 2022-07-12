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Взятка за "правильное" решение в суде: в Киеве задержали бывшего нардепа

Иллюстративное фото: правоохранители задержали бывшего нардепа на вымогательстве взятки за влияние на решение суда (gp gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители задержали бывшего депутата Верховной Рады III созыва, который требовал 10 тысяч долларов за влияние на решение суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.

Полиция установила, что бывший депутат обещал представителю общества повлиять на судей одного из районных и апелляционных судов, чтобы те вынесли "правильное" решение по гражданскому делу. За такую "услугу" мужчина требовал 10 тысяч долларов неправомерной выгоды.

12 июля правоохранители задержали злоумышленника во время получения части средств - 92,5 тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании ему меры пресечения. Действия бывшего нардепа квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса.

Напомним, ранее нардепу-коллаборанту Алексею Ковалеву сообщили о подозрении в госизмене.

Кроме этого, СБУ разоблачила агентурную сеть разведки России, которая помогала оккупантам в захвате нашей страны, в которую входил нардеп Андрей Деркач.

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полиция