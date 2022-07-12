Хабар за "правильне" рішення у суді: у Києві затримали колишнього нардепа
Правоохоронці затримали колишнього депутата Верховної ради ІІІ скликання, який вимагав 10 тисяч доларів за вплив на рішення суду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.
За даними джерел РБК-Україна у правоохоронних органах, мова йде про Артура Білоуса. Він також обіймав посаду позаштатного радника президента України у 1997-1999 роках.
Поліція встановила, що колишній депутат обіцяв представникові товариства вплинути на суддів одного з районних та апеляційних судів, аби ті винесли "правильне" рішення у цивільній справі. За таку "послугу" чоловік вимагав 10 тисяч доларів неправомірної вигоди.
12 липня правоохоронці затримали зловмисника під час отримання частини коштів - 92,5 тисяч гривень.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Дії колишнього нардепа кваліфіковані за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, раніше нардепу-колаборанту Олексію Ковальову повідомили про підозру у держзраді.
Окрім цього, СБУ викрила агентурну мережу розвідки Росії, яка допомагала окупантам у захоплені нашої країни, до якої входив нардеп Андрій Деркач.