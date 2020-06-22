Хабар Холодницькому: заступника голови податкової Києва залишили під вартою

Фото: Холодницький, Ситник і 6 млн доларів (facebook.com/sap.gov.ua)

Миколі Ілляшенку відмовили у перегляді запобіжного заходу

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід першому заступнику київського управління Державної податкової служби Миколі Ільяшенку. Чиновник залишиться під вартою до 10 серпня.

Про це повідомили у прес-службі ВАКС.

Ілляшенко є одним із трьох фігурантів у справі про рекордний хабар в історії України. Чиновника арештували 15 червня, захист подав апеляцію.

"За результатами судового розгляду колегія суддів відмовила в задоволенні апеляційної скарги захисника та залишила в силі ухвалу слідчого судді, якою до підозрюваного обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою до 10 серпня 2020 року з альтернативою внесення застави у розмірі 84,080 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення Апеляційної палати ВАКС є остаточним та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

Нагадаємо, сьогодні було відмовлено у перегляді запобіжного заходу ще одному фігуранту справи - екс-керівниці одного з департаментів Державної фіскальної служби.

Третього підозрюваного - екс-директора з правових питань компанії Burisma Андрія Кічу, суд відпустив під заставу.

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Автор: Роман Калиниченко