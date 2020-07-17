Взятка Холодницкому: НАБУ вызвало Злочевского на допрос

Фото: табличка НАБУ (РБК-Украина)

Злочевского вызывают 21, 22 и 23 июля

Национальное антикоррупционное бюро опубликовало три повестки на допрос бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского. Экс-чиновник вызывается в качестве подозреваемого по делу о взятке.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

В НАБУ уточнили, что Злочевского вызывают для допроса в уголовном производстве №52020000000000362. Согласно постановлению Высшего антикоррупционного суда, в указанном деле фигурирует один из подозреваемых - топ-чиновник фирмы Злочевского - Андрей Кича. Дело открыли 3 июня 2020 года по ч. 4 ст. 369 УК Украины - предложение/дача неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение.

"Вам необходимо прибыть 21.07.2020 в 15:30, 22.07.2020 в 14:30, 23.07.2020 в 11:30 в Национальное антикоррупционное бюро Украины по адресу: г. Киев, ул. Сурикова, 3", - говорится в сообщении.

Напомним, в середине июня суд арестовал по этому делу замглавы налоговой Киева Николая Ильяшенко, юриста компании Burisma Андрея Кичу и бывшую чиновницу Фискальной службы Елену Мазурову.

По данным следствия, они пытались подкупить антикоррупционные органы за закрытие уголовного дела ко дню рождения Злочевского.

1 июля Злочевскому заочно объявили подозрение по указанному делу.

На данный момент экс-министр объявлен в розыск и скрывается за границей, антикоррупционные органы подозревают его также в незаконном обогащении.