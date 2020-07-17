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Хабар Холодницкому: НАБУ викликало Злочевського на допит

Київ, П'ятниця 17 липня 2020 15:36
Хабар Холодницкому: НАБУ викликало Злочевського на допит
Фото: табличка НАБУ (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

Злочевського викликають 21, 22 і 23 липня

Національне антикорупційне бюро опублікувало три повістки на допит колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського. Екс-чиновник викликається у якості підозрюваного у справі про хабар.

Про це повідомили у прес-службі НАБУ.

У НАБУ уточнили, що Злочевського викликають для допиту у кримінальному провадженні №52020000000000362. Згідно з ухвалою Вищого антикорупційного суду, в зазначеній справі фігурує один з підозрюваних - топ-чиновник фірми Злочевського - Андрій Кіча. Справу відкрили 3 червня за 4 ч. ст. 369 КК України - пропозиція/дача неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище.

"Вам необхідно прибути 21.07.2020 о 15:30, 22.07.2020 о 14:30, 23.07.2020 об 11:30 до Національного антикорупційного бюро України за адресою: м. Київ, вул. Сурікова, 3", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у середині червня суд заарештував по цій справі заступника голови податкової Києва Миколи Ільяшенко, юриста компанії Burisma Андрія Кичу і колишню чиновницю Фіскальної служби Олену Мазурову.

За даними слідства, вони намагалися підкупити антикорупційні органи за закриття кримінальної справи до дня народження Злочевського.

1 липня Злочевському заочно оголосили підозру у вказаній справі.

Наразі екс-міністр оголошений в розшук і ховається за кордоном, антикорупційні органи підозрюють його також у незаконному збагаченні.

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