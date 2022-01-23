У США есть доказательства планов Кремля установить в Украине пророссийское правительство, - CNN

У США есть такие же доказательства, как и у Великобритании, о планах России по установлению дружественного правительства в Украине. Данные основаны на разведывательной информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN , которое цитирует свой источник.

"Да, мы видели разведданные о том, что Россия ищет способы свести к минимуму затянувшуюся войну. Они включает в себя такие вещи, как установление дружественного правительства и использование своих шпионских агентств для разжигания разногласий", - сказал источник.

Другой источник сообщил, что США "владеют такой же информацией".