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У США есть доказательства планов Кремля установить в Украине пророссийское правительство, - CNN

Новина українською →
Воскресенье 23 января 2022 11:07
У США есть доказательства планов Кремля установить в Украине пророссийское правительство, - CNN Фото: США подтвердили планы Кремля установить марионеточное правительство (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

У США есть такие же доказательства, как и у Великобритании, о планах России по установлению дружественного правительства в Украине. Данные основаны на разведывательной информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, которое цитирует свой источник.

"Да, мы видели разведданные о том, что Россия ищет способы свести к минимуму затянувшуюся войну. Они включает в себя такие вещи, как установление дружественного правительства и использование своих шпионских агентств для разжигания разногласий", - сказал источник.

Другой источник сообщил, что США "владеют такой же информацией".

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Британии заявили о планах РФ после вторжения в Украину привести пророссийского политика к власти.

По словам министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, "обнародованная информация проливает свет на масштаб российских действий, призванных подорвать Украину".

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Соединенные Штаты Америки Вторжение России в Украину
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