Взят в плен российский подполковник: он был на прямой связи с командующим 58-й армии РФ

Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады взяли в плен русского подполковника. Он был на прямой связи с командующим 58 армии РФ генерал-лейтенантом Михаилом Зуськом, которому лично делал ежедневные доклады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военного 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Ярослава Галаса в Facebook

"Взгляните на этого "пончика". Начальник группы информационно-психологического противодействия воинской части 47084 российской армии Кошель Александр Олегович. 5 апреля 1982 года рождения, личный номер Ф-905994, воинское звание - подполковник. Новый пленный 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, которого взяли в ходе стычки с подразделением 58-й армии РФ. Постоянное место дислокации в / ч 47084 - М. Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания", - написал Галас.

Как рассказал Галас, сразу после взятия Кошеля в плен русские бросили значительные силы на его освобождение. В том числе подняли авиацию, которая нанесла огневой удар по нашим штурмовиках. Однако никто в результате вражеского огня не пострадал, пленного доставили в безопасное тыловое место.

"Во время личного досмотра бойцы 128 бригады с удивлением обнаружили, что подполковник Кошель носит нижнее белье и носки с надписью "Вооруженные Силы Украины". Красноречивое доказательство, что штабисты Росармии признают - даже трусы и носки ВСУ лучше нижнего белья перехваленной "второй армии мира", - отметил галас.

По его словам, Кошель был на прямой связи с командующим 58 армии РФ генерал-лейтенантом Михаилом Зуськом, которому лично делал ежедневные доклады. Кстати, сам Зусько родом с Украины - из небольшого сек. Ветлы Камень-Каширского района Волынской области.

"Сейчас он воюет против Украины, но совсем неудачно. 58 армия РФ пыталась продвинуться вглубь нашей территории на Николаевском направлении и полторы недели назад была наголову разбита Вооруженными Силами Украины (в том числе подразделениями 128 бригады). После этого Зуська неформально "окрестили" самым бездарным русским генералом", - рассказал Галас.

Сейчас пленный Кошель дает показания нашим контрразведчикам.

Напомним, украинские военные взяли в плен еще четырех оккупантов. Они принадлежат к так называемым "ДНР" и "ЛНР" и воевали на стороне России.

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