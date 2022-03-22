Взято в полон російського підполковника: він був на прямому зв’язку з командувачем 58-ї армії РФ

Бійці 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади взяли в полон російського підполковника. Він був на прямому зв’язку з командуючим 58 армії РФ генерал-лейтенантом Михайлом Зуськом, якому особисто робив щоденні доповіді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військового 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Ярослава Галаса у Facebook

"Погляньте на цього "пончика". Начальник групи інформаційно-психологічної протидії військової частини 47084 російської армії Кошель Александр Олегович. 5 квітня 1982 року народження, особистий номер Ф-905994, військове звання - підполковник. Новий полонений 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, котрого взяли в ході сутички з підрозділом 58-ї армії РФ. Постійне місце дислокації в/ч 47084 - м.Владикавказ, республіка Північна Осетія - Аланія", - написав Галас.

Як розповів Галас, одразу після взяття Кошеля в полон росіяни кинули значні сили на його визволення. У тому числі підняли авіацію, яка завдала вогневого удару по наших штурмовиках. Однак ніхто внаслідок ворожого вогню не постраждав, полоненого доставили в безпечне тилове місце.

"Під час особистого огляду бійці 128 бригади з подивом виявили, що підполковник Кошель носить спідню білизну й шкарпетки з позначками "Збройні Сили України". Промовистий доказ, що штабісти росармії визнають - навіть труси й шкарпетки ЗСУ кращі за спідню білизну перехваленої "другої армії світу", - зазначив галас.

За його словами, Кошель був на прямому зв’язку з командуючим 58 армії РФ генерал-лейтенантом Михайлом Зуськом, котрому особисто робив щоденні доповіді. До речі, сам Зусько родом із України - із невеличкого с. Ветли Камінь-Каширського району Волинської області.

"Зараз він воює проти України, але геть невдало. 58 армія РФ намагалася просунутися вглиб нашої території на Миколаївському напрямку і півтора тижні тому була вщент розбита Збройними Силами України (у тому числі підрозділами 128 бригади). Після цього Зуська неформально "охрестили" найбездарнішим російським генералом", - розповів Галас.

Наразі полонений Кошель дає покази нашим контррозвідникам.

Нагадаємо, українські військові взяли в полон ще чотирьох окупантів. Вони належать до так званих "ДНР" і "ЛНР" та воювали на боці Росії.

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