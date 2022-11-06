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Взялися за дітей: росіяни в Мелітополі готують неповнолітніх для своєї армії

Фото: окупанти в Мелітополі мілітаризують дітей (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В окупованому Мелітополі росіяни взялися за підготовку дітей для своєї армії. Вони організували навчання в школах за методичками КДБ, планують викладати "військову підготовку" та формують загони "Юнармії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова.

"Окупанти в Мелітополі мілітаризують дітей. Виховують з них вірнопідданих терористичної держави. Рашисти посилюють ідеологічний тиск на дітей і молодь на тимчасово окупованих територіях", - написав Федоров.

За його словами в школах міста окупанти навчають за російськими підручниками, де історія переписана за методичками КДБ

"Старшокласникам планують викладати початкову військову підготовку - готують до можливої участі в "добробатах", - повідомив мер.

Крім того, він написав, що на базі фейкового університету формуються загони "Юнармії" - організації, що діє під крилом Міноборони РФ і "готує майбутнє "гарматне м'ясо" для армії окупантів і співробітників спецслужб".

Нагадаємо, також мер Мелітополя повідомляв, що окупанти у місті вчать дітей користуватися зброєю.

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