Створюють "юнармію". У Мелітополі окупанти вчать дітей користуватися зброєю, - мер
Російські окупанти у захопленому Мелітополі намагаються створити так звану "юнармію". Для цього дітей вчать тримати зброю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Івана Федорова в ефірі телемарафону.
За його словами, окупанти тероризують дітей, а у навчальних закладах проходяться постійні обшуки.
"У школах день починається з обшуку. У школах вони старшокласників з 9 класу починають привчати використовувати автомати і це роблять для того, щоб готувати їх до якихось добровольчих батальйонів", - зазначив Федоров.
У технікумах та університетах окупанти починають створювати формування, які називають "юна армія".
"Дуже смішно, як вони на своїх відео показують, як роблять присягу бійців "юнармії". Жодного обличчя не показали", - додав Федоров.
Нагадаємо, раніше колаборанти у Мелітополі почали проводити перепис державних об'єктів для так званої "націоналізації".
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