Створюють "юнармію". У Мелітополі окупанти вчать дітей користуватися зброєю, - мер

Російські окупанти у захопленому Мелітополі намагаються створити так звану "юнармію". Для цього дітей вчать тримати зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Івана Федорова в ефірі телемарафону.

За його словами, окупанти тероризують дітей, а у навчальних закладах проходяться постійні обшуки.

"У школах день починається з обшуку. У школах вони старшокласників з 9 класу починають привчати використовувати автомати і це роблять для того, щоб готувати їх до якихось добровольчих батальйонів", - зазначив Федоров.

У технікумах та університетах окупанти починають створювати формування, які називають "юна армія".

"Дуже смішно, як вони на своїх відео показують, як роблять присягу бійців "юнармії". Жодного обличчя не показали", - додав Федоров.