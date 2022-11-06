Взялись за детей: россияне в Мелитополе готовят несовершеннолетних для своей армии

"Оккупанты в Мелитополе милитаризуют детей. Воспитывают из них верноподданных террористического государства. Рашисты усиливают идеологическое давление на детей и молодежь на временно оккупированных территориях", - написал Федоров.

По его словам, в школах города оккупанты учат по российским учебникам, где история переписана по методикам КГБ.

"Староклассникам планируют преподавать начальную военную подготовку - готовят к возможному участию в "доброботах", - сообщил мэр.

Кроме того, он написал, что на базе фейкового университета формируются отряды "Юнармии" - организации, действующей под крылом Минобороны РФ и "готовящей будущее "пушечное мясо" для армии оккупантов и сотрудников спецслужб".

Напомним, также мэр Мелитополя сообщал, что оккупанты в городе учат детей пользоваться оружием.

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