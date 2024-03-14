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Взяли пленных и продвинулись. В РДК рассказали об успехах в прорыве границы РФ

Россия, Четверг 14 марта 2024 14:45
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Взяли пленных и продвинулись. В РДК рассказали об успехах в прорыве границы РФ Фото: в РДК рассказали об успехах в прорыве границы РФ 14 марта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Добровольцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) продвинулись на несколько десятков километров вглубь за границу РФ после прорыва 12 марта. Также они взяли в плен оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника штаба РДК Александра "Фортуны".

По словам Александра, у РДК нет потерь в Белгородской области, а "со стороны России потери есть и в живой силе, и в технике, но о конкретных цифрах будем говорить позже".

"Пленные (россияне, - ред.) есть, им оказана помощь, они переданы украинской стороне", - рассказал он, отказавшись называть их число.

При этом, представитель РДК не стал скрывать и продвижение добровольческих сил вглубь территории России.

"Есть разные направления. Есть направления, где на несколько километров подвинулись подразделения, есть на несколько десятков. Он (рейд, - ред.) готовился несколько месяцев", - уточнил доброволец.

Кроме того, РДК анонсировал новые рейды на российскую территорию.

"У нас есть большое количество разных сценариев в разной степени готовности", - констатировал представитель добровольцев.

Ситуация на границе с РФ

12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон". Сообщалось о заходе добровольцев в Курской и Белгородской областях.

Позже стало известно, что добровольцы взяли под контроль село Теткино Курской области РФ. Позже информация была уточнена - бои за населенный пункт продолжаются. По данным интерактивной карты DeepStateMAP, на вечер 12 марта, добровольцы могли занять более чем 40 кв. км российской территории.

Поздно вечером этого же дня бойцы легиона "Свобода России" все же взяли под контроль населенный пункт Теткино в Курской области и заявили, что эта ночь будет непростой для врага.

Уже с утра 14 марта жители Белгорода жалуются на "прилеты". Тем временем российские СМИ заявили о якобы прорыве ДРГ в Белгородской области.

Как пишут российские пропандисты, в районе населенных пунктов Сподарюшино и Козинки (Белгородская область РФ) идет бой, применяется бронетехника и РСЗО.

Взяли пленных и продвинулись. В РДК рассказали об успехах в прорыве границы РФ

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