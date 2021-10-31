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Взял в заложники продавца и угрожал ножом: в Херсоне мужчина напал на магазин

Автор: Анастасия Рокитна

В одном из магазинов в Херсоне мужчина взял в заложники женщину-продавца. Его уже задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Это произошло в субботу, 30 октября, около 6 утра на территории микрорайона Таврический.

Около 05:50 работница кафе с помощью тревожной кнопки вызвала наряд полиции охраны, поскольку в помещение вошел неизвестный мужчина и, угрожая ножом, начал требовать возврата якобы не возвращенных денег.

Когда на место вызова подъехал наряд УПО, правонарушитель забежал в помещение магазина, расположенного этажом ниже развлекательного заведения. Злоумышленник подбежал к кассе, схватил продавца и приставил к горлу нож. Во время переговоров преступнику дали возможность вместе с заложницей выйти наружу, где полицейские разоружили его и задержали.

Нападавшим оказался 30-летний безработный наркозависимый местный житель.

Пострадавшие женщины в возрасте 26 и 39 лет не получили ранений.

Задержанному объявлено о подозрении в хулиганстве (ч.4 ст.296 УКУ) и захвате заложников (ч.2 ст.147 УКУ).

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Херсон