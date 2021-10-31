RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Взяв у заручники продавця і погрожував ножем: у Херсоні чоловік напав на магазин

Автор: Анастасія Рокитна

В одному з магазинів у Херсоні чоловік взяв у заручники жінку-продавця. Його вже затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Це сталося в суботу, 30 жовтня, близько 6 ранку на території мікрорайону Таврійський.

Близько 05:50 працівниця кафе за допомогою тривожної кнопки викликала наряд поліції охорони, оскільки в приміщення увійшов невідомий чоловік і, погрожуючи ножем, почав вимагати повернення ніби-то неповернутих грошей.

Коли на місце виклику під'їхав наряд УПО, правопорушник забіг до приміщення магазину, розташованого поверхом нижче розважального закладу. Зловмисник підбіг до каси, схопив продавця і приставив до горла ніж. Під час переговорів злочинцеві дали можливість разом із заручницею вийти назовні, де поліцейські роззброїли його і затримали.

Нападником виявився 30-річний безробітний наркозалежний місцевий житель.

Постраждалі жінки у віці 26 і 39 років не отримали поранень.

Затриманому оголошено про підозру у хуліганстві (ч.4 ст. 296 ККУ) та захопленні заручників (ч. 2 ст. 147 ККУ).

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон