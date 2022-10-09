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"Взвод поклали за хвилину". Окупант після 12 днів на фронті здався в полон

Фото: окупант потрапив у полон ЗСУ, побувши на фронті лише 12 днів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Під час контрнаступу ЗСУ на сході України у полон потрапило багато нещодавно мобілізованих росіян. Деякі з них побули на фронті лише 12 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

СБУ опублікувала допит полоненого окупанта. Житель Удмуртської республіки прибув в Україну 13 вересня, а у полон потрапив вже 25 вересня на території Харківської області.

Російський солдат шокований оснащенням та майстерністю українських військових. За його словами, ЗСУ за одну хвилину знищили цілий взвод окупантів.

"Ми побачили людей озброєних нормально, навчених нормально, у кожного другого рація, у всіх тепловики, у всіх приціли нічного бачення... Вони перестріляли цілий взвод за 1 хвилину. За 1 хвилину загинули 20 людей", - сказав полонений.

Крім того, окупант зазначив, що мобілізовані проходять пришвидшену підготовку за 2 днів, а танкістів готують 10 днів.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили 440 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 62,5 тисячі своїх військових.

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