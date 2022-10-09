"Взвод положили за минуту". Оккупант после 12 дней на фронте сдался в плен

Во время контрнаступления ВСУ на востоке Украины в плен попали многие недавно мобилизованные россияне. Некоторые из них побывали на фронте всего 12 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
СБУ опубликовала допрос пленного оккупанта. Житель Удмуртской республики прибыл в Украину 13 сентября, а в плен попал уже 25 сентября на территории Харьковской области.
Российский солдат шокирован оснащением и мастерством украинских военных. По его словам, ВСУ за одну минуту уничтожили целый взвод оккупантов.
"Мы увидели людей вооруженных нормально, наученных нормально, у каждого второго рация, у всех тепловики, у всех прицелы ночного видения... Они перестреляли целый взвод за 1 минуту. За 1 минуту погибли 20 человек", - сказал пленный.
Кроме того, оккупант отметил, что мобилизованные проходят ускоренную подготовку за 2 дня, а танкистов готовят 10 дней.
Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 440 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 62,5 тысячи своих военных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.