"Взвод положили за минуту". Оккупант после 12 дней на фронте сдался в плен

СБУ опубликовала допрос пленного оккупанта. Житель Удмуртской республики прибыл в Украину 13 сентября, а в плен попал уже 25 сентября на территории Харьковской области.

Российский солдат шокирован оснащением и мастерством украинских военных. По его словам, ВСУ за одну минуту уничтожили целый взвод оккупантов.

"Мы увидели людей вооруженных нормально, наученных нормально, у каждого второго рация, у всех тепловики, у всех прицелы ночного видения... Они перестреляли целый взвод за 1 минуту. За 1 минуту погибли 20 человек", - сказал пленный.

Кроме того, оккупант отметил, что мобилизованные проходят ускоренную подготовку за 2 дня, а танкистов готовят 10 дней.